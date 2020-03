Mediziner: Maßnahmen der Regierung der Situation angepasst

Rostock. Der Rostocker Tropenmediziner Emil Reisinger hat sich zufrieden mit den Maßnahmenpaket der Landesregierung gegen die Ausbreitung des Coronavirus gezeigt. "Es ist angepasst an die Situation in Mecklenburg-Vorpommern. Alles läuft noch geordnet ab", sagte Reisinger am Montag der Deutschen Presse-Agentur. Er ging jedoch davon, dass die Zahl von 50 mit dem Virus Infizierten deutlich steigen werde. Sobald sich dieser Anstieg abzeichne, sei es Zeit für weitergehende Schritte.

Beim Stand der Ausbreitung an diesem Montag sei eine Maximalschließung von öffentlichen Einrichtungen noch nicht gerechtfertigt. "Aber man kann sich jetzt aber darauf vorbereiten." Es sei wichtig, dass solche Maßnahmen geordnet und geplant ablaufen.