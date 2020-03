Rügenbrücke: Ab 18.00 Uhr soll Zugang begrenzt werden

Stralsund/Schwerin. Nach der Ankündigung der Landesregierung, die Zufahrten zu den Ostseeinseln einzuschränken, rollte am Montagmittag der Verkehr über die Rügenbrücke noch ruhig. Die Kontrollen auf der Brücke, die bei Stralsund beginnt, sollten ab 18.00 Uhr eingerichtet sein, sagte ein Sprecher der Polizeiinspektion Stralsund der Deutschen Presse-Agentur. Davon seien nur die Urlauber betroffen, die auf die Insel Rügen fahren wollen. Pendler, die zwischen Deutschlands größter Insel und dem Festland verkehren, seien wie der Lieferverkehr nicht betroffen. Eine größere Rückreisewelle sei aktuell nicht zu erkennen, sagte der Sprecher.

Die Landesregierung in Schwerin hatte am Sonntag zusammen mit Schleswig-Holstein und Niedersachsen angekündigt, dass die Zufahrten zu den Inseln streng kontrolliert werden sollen. In Mecklenburg-Vorpommern sind davon neben Rügen die Inseln Usedom und Poel betroffen.