Spitzentreffen von Politik und Wirtschaft zur Corona-Krise

Schwerin. In Schwerin beraten Spitzenvertreter aus Wirtschaft und Politik, wie die Auswirkungen der Corona-Krise auf die Unternehmen in Mecklenburg-Vorpommern begrenzt werden und die Firmen selbst bei der Bewältigung helfen können. Zu dem Gespräch hatte Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) kurzfristig eingeladen, nachdem das Kabinett am Samstag weitreichende Maßnahmen zur Eindämmung der Virus-Infektionen beschlossen hatte. Dazu zählt auch die seit Montag geltende flächendeckende Schließung von Kitas und Schulen. Schwesig rief die Unternehmer auf, ihren Mitarbeitern verstärkt das Arbeiten im Homeoffice zu ermöglichen, damit sie sich zu Hause um ihre kleinen Kinder kümmern können.

An dem Treffen im Schweriner Schloss nehmen neben Schwesig und mehreren Ministern auch Vertreter der Gewerkschaften und der Kommunalverbände teil. Nach Angaben von Wirtschaftsminister Harry Glawe (CDU) will das Land ergänzend zu den Programmen des Bundes Unternehmen helfen, liquide zu bleiben. Zum Hilfspaket im Umfang von 100 Millionen Euro gehören laut Glawe vor allem Kreditbürgschaften.