Zahl der Coronavirus-Infektionen steigt in MV auf 50 an

Rostock. Die Zahl der nachgewiesenen Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus ist am Wochenende in Mecklenburg-Vorpommern auf nunmehr 50 angewachsen. Am Samstag hatte das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) in Rostock über zwölf neue Infektionen mit dem Virus Sars-CoV-2 informiert. Am Sonntag seien fünf weitere Personen positiv getestet worden, hieß es. Inzwischen würden vier der Patienten im Krankenhaus behandelt.

Erstmals wurde auch für den Landkreis Ludwigslust-Parchim ein Infektionsfall gemeldet. Betroffen sei ein 21 Jahre alter Mann, der sich nun in häuslicher Isolierung befinde, hieß es. Die Kontaktpersonen seien ermittelt und informiert worden. Damit wurde nur noch für Nordwestmecklenburg bislang noch keine Coranavirus-Infektion bekannt.