Schwerin. Das Pendeln zum Job in den Westen ist einer Studie zufolge unter jungen Menschen in Mecklenburg-Vorpommern weniger stark verbreitet als unter Älteren. Von den unter 25-Jährigen fährt demnach jeder elfte zur Arbeit an einen Ort außerhalb Mecklenburg-Vorpommerns, oft in den Westen. Von den über 25-Jährigen ist es hingegen jeder Neunte, wie Professor Stephan Brunow von der Hochschule der Bundesagentur für Arbeit in Schwerin der Deutschen Presse-Agentur sagte. Insgesamt pendeln demnach rund 67 000 Menschen über die Landesgrenze.

Ob das bereits eine Trendwende ist, darauf wollte sich Brunow nicht festlegen. Es könne durchaus sein, dass die besseren Berufsaussichten als in den 1990er Jahren einige junge Menschen vom Pendeln abhalten, das ja auch anstrengend sei, sagte er.

Im Rahmen einer Studie der Hochschule sollen noch bis Anfang April Pendler zu ihren Motiven für die Arbeit außerhalb von MV befragt werden. Bislang zeichne sich ab, dass der oftmals höhere Verdienst im Westen und bessere Karriereaussichten in größeren Unternehmen dort Gründe seien. "Auch Anreize wie eine Betriebsrente könnten eine Rolle spielen", sagte Brunow.

Im Westen Mecklenburg-Vorpommerns pendeln generell mehr Menschen - wegen der Nähe zu Hamburg und Schleswig-Holstein. "Aber auch dort sind die Jüngeren mit 11,7 Prozent weniger stark vertreten als die über 25-Jährigen mit 16,8 Prozent", sagte Brunow. Nur aus dem östlichen Landkreis Vorpommern-Greifswald pendeln mehr Junge als Ältere: 11,1 Prozent der unter 25-Jährigen und 8,9 Prozent der über 25-Jährigen.

Erstaunlich gering sei die Neigung zum Pendeln im Raum Rostock, sagte Brunow weiter. Dort fahren 9,2 Prozent aller Beschäftigten über die Landesgrenze zur Arbeit. Von den unter 25-Jährigen seien es 7,9 Prozent, von den über 25-Jährigen 9,3 Prozent. "Hier spielt sicher die gute wirtschaftliche Entwicklung um Rostock, aber auch die etwas dezentralere Lage zu den Metropolen Hamburg sowie Berlin eine gewisse Rolle", meinte der Forscher.