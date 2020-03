Herz- und Diabeteszentrum Karlsburg verhängt Besucher-Stopp

Karlsburg. Das Klinikum Karlsburg als Herz- und Diabeteszentrum hat einen Besucherstopp verhängt. Das Klinikum im Landkreis Vorpommern-Greifswald untersagte am Freitag jegliche Besuche an den Krankenbetten und auf den Stationen. "Dabei handelt es sich um eine reine Vorsichtsmaßnahme, um Patienten, Besucher und das Personal zu schützen", erklärte der Ärztliche Direktor Wolfgang Motz. Eine Infektion mit dem neuartigen Coronavirus oder einen Verdachtsfall gebe es bislang in der Einrichtung nicht. Der generelle Besucherstopp sei wegen der aktuellen allgemeinen Infektionssituation notwendig.

Geschlossen wird auch die Caféteria im Foyer des Klinikums, um soziale Kontakte so gering wie möglich zu halten. Patientenbesuche sind nur noch in absoluten Ausnahmefällen und nach Rücksprache mit den behandelnden Ärzten möglich.

Die Universitätsmedizin Greifswald will Besuche ebenfalls unterbinden. Nur in Ausnahmefällen könnten Patienten einen Besucher pro Tag empfangen, teilte ein Sprecher am Freitag mit. Um die Einschränkung etwas zu kompensieren, dürften alle Patienten kostenlos telefonieren. In der Universitätsklinik wurden zudem die Sicherungsmaßnahmen für Schutzmaterialien "wegen der medienbekannt gewordenen Diebstähle verschärft", wie der Sprecher sagte. Ziel sei es, den Schutz der Patienten und Mitarbeiter durchgängig aufrecht zu erhalten.