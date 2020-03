Erste Tests von Corona-Abstrichzentrum Greifswald negativ

Greifswald. Im Corona-Testzentrum Greifswald sind am Freitag bis zum Nachmittag 82 Abstriche genommen worden. Am ersten Öffnungstag am Donnerstag waren es 19, wie die Universitätsmedizin Greifswald mitteilte. Die 19 Personen wurden demnach negativ auf das Covid-19-Virus getestet.

Insgesamt seien am Donnerstag in der Unimedizin 26 Proben getestet worden. Zwei davon waren Überprüfungen bereits bekannter Fälle, die erneut positiv ausfielen. Die anderen Tests bestätigten den Corona-Verdacht nicht. In der Klinik liegen derzeit zwei Patienten, die formal als Verdachtsfälle gelten. Die Wahrscheinlichkeit einer Infektion werde jedoch bei beiden als gering eingeschätzt. Der erste Patient war im Urlaub in Italien und stammt aus Greifswald. Der zweite stammt aus Polen und hatte Kontakt zu italienischen Kollegen, die Erkältungssymptome gezeigt hatten.