Schutz vor Infektion: Rostock greift hart in den Alltag ein

Rostock. Um die Menschen in Rostock vor einer Ansteckung mit dem neuartigen Coronavirus zu schützen, hat die Hansestadt umfangreiche Schutzmaßnahmen beschlossen. Dazu gehört insbesondere die Schließung aller Schulen, Kitas und Horte bis voraussichtlich nach den Osterferien am 15. April. Wie Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen (parteilos) am Freitag sagte, setze er bei der Betreuung der Kinder und Jugendlichen auf ein "Netzwerk der Möglichkeiten" im Familien- und Freundeskreis. Großeltern seien wegen des erhöhten Risikos soweit wie möglich auszuschließen. In diesen Einrichtungen würden ergänzende pädagogische Angebote für die Kinder bereitgehalten, deren Eltern Mitarbeiter beispielsweise der Feuerwehren, Kliniken, Pflege- und Rettungsdiensten, Polizei oder anderen medizinischen Einrichtungen sind.

In einer sogenannten Allgemeinverfügung sind weitere Anweisungen enthalten. So sind Besuche in Alten- und Pflegeheimen und den Kliniken untersagt. Vereine sollten auf Training und Veranstaltungen verzichten. Betreibern von Hallenbädern, Kinos, Fitnessstudios oder Clubs werde die Schließung dringend empfohlen. In den Ämtern der Stadtverwaltung werden die Serviceangebote und Services reduziert oder ganz eingestellt.

"Mit den heutigen Entscheidungen werden wir hart in den Alltag eingreifen. Das ist uns schmerzlich bewusst", sagte Madsen. Dabei gehe es vor allem um den Schutz der Menschen, die durch ihr Alter, einer Vorerkrankung oder andere Umstände nicht über ausreichend Abwehrkräfte verfügen. "Wenn wir eine Zeitlang das öffentliche Leben weitgehend ruhen lassen, verzögern wir die Ausbreitung des Virus und haben gute Chancen, vielen Menschen Krankheit und Leid zu ersparen."