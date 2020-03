Auto streift Baum und überschlägt sich: Fahrer verletzt

Hohenholz. Bei einem Unfall unweit von Hohenholz bei Penkun (Vorpommern-Greifswald) ist ein Autofahrer schwer verletzt worden. Wie eine Polizeisprecherin sagte, war der Wagen des Mannes aus zunächst ungeklärter Ursache am Freitag auf der Landstraße erst nach links geschleudert und dann nach rechts, hatte einen Baum gestreift und sich dann überschlagen. Das Auto blieb auf einem Acker auf dem Dach liegen. Der 23-jährige Geschädigte kam in eine Klinik. Am Auto entstand Totalschaden.