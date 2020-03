Corona: Deutsche Meisterschaften im Short Track abgesagt

Rostock. Die für das kommende Wochenende in Rostock geplanten deutschen Meisterschaften im Short Track finden wegen des sich ausbreitenden Coronavirus nicht statt. Die Deutsche Eisschnelllauf-Gemeinschaft (DESG) und Ausrichter Turbine Rostock hätten sich gemeinsam zu diesem Schritt entschieden, teilte der Rostocker Verein am Donnerstag mit. Es sei beabsichtigt, die Titelkämpfe im Herbst 2020 nachzuholen, sofern es die Umstände zulassen würden, heißt es in der Mitteilung.