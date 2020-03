Sturm drückt Lastwagen gegen Baum: Fahrer schwer verletzt

Feldberg. Bei kräftigen Sturmböen ist bei Feldberg (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) am Donnerstag ein Lastwagen von der Straße abgekommen und gegen einen Baum gefahren. Wie eine Polizeisprecherin sagte, wurde der Fahrer dabei eingeklemmt und schwer verletzt. Rettungskräfte konnten den Mann bergen, der noch ansprechbar war, aber in eine Klinik gebracht wurde. Die Landesstraße 34 in Richtung Prenzlau (Uckermark) war mehrere Stunden gesperrt.