Landtag streicht Veranstaltungen und Besuchergruppen

Schwerin. Der Landtag verzichtet wegen der Ansteckungsgefahr durch das Coronavirus zunächst bis zum 19. April auf Besuchergruppen und Veranstaltungen. Damit wollten Parlament und Landtagsverwaltung dazu beitragen, die Ausbreitung des Virus zeitlich und räumlich zu verlangsamen, teilte die Pressestelle des Landtags am Donnerstag mit. Auch die von der Landtagsverwaltung mitverantworteten Schlossführungen entfielen bis zum 19. April. Auch die Veranstaltung "Altenparlament" am 23. April werde nicht stattfinden.

"In der aktuellen Situation gilt es, in allen gesellschaftlichen Bereichen kritisch zu prüfen, wie sich unnötige Reisen und Begegnungen größerer Menschengruppen reduzieren lassen, um die Verbreitung des Virus zu verlangsamen", erklärte Landtagspräsidentin Birgit Hesse. Der Parlamentsbetrieb soll aber aufrechterhalten werden. Auch die Mitarbeiter der Landtagsverwaltung gingen weiter ihrer Arbeit nach. Die nächste Landtagssitzung soll am 1. April stattfinden.