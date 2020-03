Erstmals Schule in MV wegen Coronavirus geschlossen

Rostock. Erstmals in Mecklenburg-Vorpommern ist eine Schule wegen eines bestätigten Infektionsfalls mit dem Coronavirus geschlossen worden. Wie die Hansestadt Rostock am Donnerstag auf Anfrage bestätigte, ist in der CJD Christophorusschule ein Schüler positiv getestet worden. Die Schule mit mehr als 1000 Schülern sei nun bis zum 23. März komplett geschlossen. Die Schüler der betroffenen Klasse und ihre Lehrer lebten in Quarantäne. Alle anderen Schüler hätten frei.

Auf ihrer Internetseite berichtete die Schule, dass für die 127 Abiturienten geeignete Maßnahmen getroffen wurden, um sie auf dem Weg zu den Prüfungen zu begleiten. Details dazu wurden zunächst nicht mitgeteilt.