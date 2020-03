Dehoga: Caterer kommen wegen Coronavirus in Schwierigkeiten

Rostock. Die zahlreichen Absagen von Konferenzen und Tagungen wegen der Ausbreitung des Coronavirus bringen nach Ansicht des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes (Dehoga) die Caterer in Schwierigkeiten. Je nach Vertrag und Zeitpunkt der Absage könnten sie mit Entschädigungen oder Ausfallzahlungen rechnen, sagte der Präsident des Dehoga Mecklenburg-Vorpommern, Lars Schwarz, am Donnerstag der dpa. Ausfallversicherungen gebe es nicht. Schwarz befürchtete, dass die Caterer deshalb jetzt in der Nebensaison in Existenznot geraten könnten.

In der Branche bestehe allgemein die Hoffnung, dass sich die Lage in Richtung Sommer beruhigen werde. Dann stünde die Ausstattung von Hochzeitsfesten in den Terminplanungen. "Das ist das Brot- und Buttergeschäft der Caterer", erklärte Schwarz.