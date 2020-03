Wegen Coronavirus: Keine Tourismusmesse GMT im Mai in MV

Rostock/Frankfurt. Der für Mitte Mai in Rostock und Schwerin geplante Germany Travel Mart (GTM), die wichtigste Vertriebsveranstaltung für den deutschen Tourismus, ist wegen der Ausbreitung des Coronavirus auf das kommende Jahr verschoben worden. Die Sicherheit der mehr als 1000 Teilnehmer stehe an vorderster Stelle, sagte Petra Hedorfer, Vorsitzende der Deutschen Zentrale für Tourismus, am Mittwoch in Frankfurt. Bei der Veranstaltung wären die Teilnehmer aus mehr als 45 Ländern zu rund 20 000 persönlichen Verabredungen zusammengekommen. "Der persönliche Kontakt und Austausch gehören zur DNA des GTM."

Der GTM sei für das Reiseland Mecklenburg-Vorpommern, speziell mit dem Blick auf die internationale Bekanntheit, von großer Bedeutung, sagte Wirtschaftsminister Harry Glawe (CDU). Er sei seit Monaten aufwendig vorbereitet worden. "Umso erfreulicher ist es, dass unser Land im kommenden Jahr Gastgeber sein wird. Eine gute Nachricht ist, dass Rostock und Schwerin weiter als attraktive Austragungsorte des GTM bereitstehen."