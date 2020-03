Fahrradfahrer von Lastwagen erfasst: schwer verletzt

Hagenow. Ein 56 Jahre alter Fahrradfahrer ist in Hagenow (Landkreis Ludwigslust-Parchim) von einem Lastwagen erfasst und dabei schwer verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen soll der Lkw am Mittwochmorgen beim Abbiegen gegen den Mann gefahren sein. Daraufhin fuhr er davon. Wenig später stoppten Polizeibeamte ihn auf einer Landstraße bei Vielank. Der Fahrer gab an, den Unfall nicht bemerkt zu haben, wie die Polizei mitteilte. Der 56-Jährige wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen zu der genauen Unfallursache wurden aufgenommen.