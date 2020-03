Zahl der Corona-Infektionen in MV steigt: Nun 17 Fälle

Rostock. Die Zahl der bestätigten Infektionen mit dem Coronavirus in Mecklenburg-Vorpommern hat sich auf 17 erhöht. Wie das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) in Rostock meldete, wurden den Gesundheitsbehörden am Mittwoch drei weitere Fälle aus den Kreisen Vorpommern-Rügen und Mecklenburgische Seenplatte sowie erstmals aus der Landeshauptstadt Schwerin gemeldet.

Ein 55-jähriger Schweriner habe sich den Erkenntnissen zufolge in der Schweiz angesteckt. Bei einem 53-jährigen Mann aus dem Kreis Mecklenburgische Seenplatte handele es sich um eine Kontaktperson zu zwei bereits an Covid-19 erkrankten Reiserückkehrern aus Österreich. Der 53-Jährige habe bereits mehrere Tage selbst in Quarantäne gelebt.

Auch eine 40-jährige Frau aus Vorpommern-Rügen habe sich das Virus bei einer positiv getesteten Person geholt.