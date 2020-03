Autofahrerin erfasst Mutter und einjährigen Sohn in Parchim

Parchim. Eine 46 Jahre alte Autofahrerin hat in Parchim (Landkreis Ludwigslust-Parchim) eine Mutter und deren einjährigen Sohn erfasst und die Mutter dabei leicht verletzt. Nach ersten Erkenntnissen verließ die 46-Jährige am Dienstagnachmittag den Parkplatz eines Lebensmittelgeschäfts mit ihrem Auto, als sie gegen die Frau und das Kleinkind auf dem Gehweg fuhr. Die Ursache dafür war zunächst unklar. Die 33 Jahre alte Mutter wurde mit leichten Verletzungen zusammen mit ihrem unverletzten Sohn in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Die Autofahrerin blieb unverletzt.