BUND fordert mehr Personal für Großschutzgebiete

Schwerin. Die Umweltorganisation BUND hat mehr Personal in den Großschutzgebieten des Landes gefordert. "In Mecklenburg-Vorpommern sind in den letzten zehn Jahren etwa 30 Prozent der Naturschutzverwaltung auf der obersten, oberen und mittleren Naturschutzverwaltungsebene sowie in Großschutzgebieten abgebaut worden", kritisierte Thomas Blaudszun vom BUND-Landesvorstand am Dienstag. Die Einschnitte seien so gravierend, dass Naturschutz-Pflichtaufgaben nicht mehr umgesetzt werden könnten.

Obwohl das Personalkonzept der Landesregierung ausgesetzt wurde, würden zum Beispiel im Unesco-Biosphärenreservat Schaalsee weitere Stellen eingespart. In der Folge müsse das Infozentrum "Pahlhuus" des Biosphärenreservats zum Saisonstart an zwei Tagen in der Woche geschlossen bleiben. Das Umweltministerium war zunächst nicht für eine Stellungnahme zu erreichen.