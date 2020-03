Keine Dienstreisen für Mitarbeiter der Unimedizin Rostock

Rostock. Wegen der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus hat die Universitätsmedizin Rostock einen Dienstreisestopp erlassen. So solle die Handlungsfähigkeit der Klinik und die Versorgung von kritisch kranken Patienten sichergestellt werden, teilte die Unimedizin am Dienstag mit. Diese Regelung gelte für die gut 4000 Mitarbeiter vorerst bis nach Ostern. Darüber hinaus werden Veranstaltungen mit Beteiligung von externen Kollegen und Gästen an der Unimedizin ebenfalls auf die Zeit nach Ostern verschoben.

Die aktuelle Welle von Infektionen mit Influenza- und RS-Viren, die Atemwegserkrankungen auslösen, werde begleitet von der Ausbreitung des Coronavirus, sagte der ärztliche Vorstand der Unimedizin, Christian Schmidt. Beispiele an anderen Universitätskliniken zeigten, dass schon einzelne infizierte Ärzte oder Pflegekräfte den Klinikbetrieb erheblich beeinflussen oder sogar zu Bereichsschließungen führen können. "Das wollen wir vermeiden", betonte Schmidt.