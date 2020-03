Angetrunkener Mann randaliert im Jobcenter

Grimmen. Ein 49-jähriger Mann hat in Grimmen (Vorpommern-Rügen) in einem Jobcenter randaliert und ist festgenommen worden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, war der Mann am Montag angetrunken erschienen und wütend, weil er Zahlungen nicht bekommen hatte. Nachdem die Mitarbeiter die Polizei alarmiert hatten, habe der Mann die Beamten mit einem Feuerlöscher attackiert. Die Polizisten konnten den Mann fesseln und nahmen ihn vorübergehend fest. Ein Test ergab einen Atemalkoholwert von 1,45 Promille. Verletzt wurde niemand, am Abend wurde der 49-Jährige wieder auf freien Fuß gesetzt. Gegen ihn wird Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung und Sachbeschädigung ermittelt.