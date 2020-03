Neun Coronavirus-Testzentren für Mecklenburg-Vorpommern

Schwerin. Patienten mit Verdacht auf eine Infektion mit dem neuartigen Coronavirus sollen in Mecklenburg-Vorpommern künftig in eigenen Zentren getestet werden. Geplant sind zunächst neun über das Land verteilte Abstrichzentren, die von Rostocker und Greifswalder Medizinstudenten betreut werden, wie Gesundheitsminister Harry Glawe (CDU) am späten Montagabend auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mitteilte.

"Die Zentren werden zentrale Anlaufstellen für Abstriche von Covid-19-Verdachtsfällen sein. Dadurch soll die Ansteckungsgefahr in Krankenhäusern und Praxen minimiert werden", erläuterte Glawe. Die Zentren würden in den kommenden Tagen nach und nach aufgebaut und bei Bedarf aufgestockt. Folgende Standorte sind den Angaben zufolge zunächst vorgesehen: Rostock, Schwerin, Güstrow, Stralsund, Bergen auf Rügen, Greifswald, Pasewalk, Ludwigslust und Neustrelitz.

In Mecklenburg-Vorpommern sind bis zum Montagabend zehn Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus nachgewiesen worden.