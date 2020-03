Seenotretter holen kranke 70-Jährige von Kreuzfahrtschiff

Rettung auf See: Eine 70 Jahre alte Frau aus Mecklenburg-Vorpommern ist wegen eines medizinischen Notfalls vor Cuxhaven von einem Kreuzfahrtschiff geholt worden. Die vier Seenotretter des Kreuzers "Anneliese Kramer" hatten in der Nacht zum Sonntag schon in ihren Kojen gelegen, als gegen 23 Uhr der Notruf kam, wie es in einer Mitteilung der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrücher (DGzRS) hieß. Mit einem Notarzt an Bord fuhren sie dem Schiff "Aidamar" entgegen und stiegen rund drei Kilometer vor der Küste auf den Ozeanriesen über, um die 70-Jährige und ihren Mann abzuholen. An Land angekommen brachte ein Hubschrauber die Patientin in ein Krankenhaus. Das Kreuzfahrtschiff setzte seine Fahrt ins englische Southampton fort.