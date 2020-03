Schwerin. Die anstehende Pensionierungswelle in der Justiz erfordert nach Einschätzung der Linken eine Ausweitung der Juristenausbildung im Land. "Mehr als die Hälfte der Richterinnen und Richter sowie Staatsanwältinnen und Staatsanwälte werden bis 2031 in den Ruhestand gehen, pro Jahr werden es etwa 40 Kolleginnen und Kollegen sein", sagte die justizpolitische Sprecherin der Linken im Landtag, Jacqueline Bernhardt, der Deutschen Presse-Agentur. Einschließlich der Rechtsanwaltschaft würden bis 2031 etwa 1000 Juristen fehlen. Hinzu komme der Bedarf in Verwaltungen und Wohlfahrtsverbänden, der ebenfalls in die Hunderte gehe.

Die aktuellen Absolventenzahlen der juristischen Fakultät Greifswald werden laut Bernhardt den Erfordernissen nicht gerecht. "Von 100 Prüflingen der ersten juristischen Prüfung im Jahre 2018 bestanden lediglich 63." Ein weiteres Problem seien hohe Abbrecherquoten. "Von den 835 Jurastudierenden der Universität Greifswald brachen 2018 insgesamt 315 das Studium ab, 185 von ihnen in den ersten fünf Semestern." Die Zahlen stammen aus Antworten der Landesregierung auf Kleine Anfragen der Linksfraktion, wie eine Fraktionssprecherin erklärte.

Die Linke fordert eine Ausweitung der Juristenausbildung in MV und dazu die Einrichtung eines Studienganges Rechtswissenschaften an der Universität Rostock. Aktuell wird das Fach in MV nur an der Universität Greifswald gelehrt. "Mecklenburg-Vorpommern braucht zwei juristische Fakultäten, die den Studiengang Rechtswissenschaften anbieten, um den Fachkräftebedarf bei den Juristinnen und Juristen zu decken", heißt es in einem Antrag für die Landtagssitzung nächste Woche. "Nur Greifswald wird zur Sicherstellung des Personalbedarfs ebenso wenig reichen, wie nur Rostock."