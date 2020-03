Doppelstöckige Intercity-Züge zwischen Rostock und Dresden

Rostock. In Rostock wird am Samstag (10.00 Uhr) einer der ersten doppelstöckigen Intercity-Züge getauft, die künftig auf der Strecke Rostock-Berlin-Dresden unterwegs sind. Der in weißem IC-Design gehaltene Zug trägt dann den Namen "Mecklenburgische Ostseeküste". Zur Taufe werden unter anderem Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen (parteilos) und Verkehrsminister Christian Pegel (SPD) erwartet. Die neuen Züge verfügen über 300 Sitzplätze, WLAN, moderne Fahrgastinformationssysteme sowie zwei Reisecafés.

Auf der Fernverkehrslinie kommen die Züge ganztägig im Zwei-Stunden-Takt zum Einsatz. Das heißt, insgesamt gibt es künftig mehr Verbindungen auf dieser beliebten Strecke. Die Fahrt von Rostock nach Dresden dauert laut Plan 4 Stunden und 19 Minuten. Die Bahn hat die Fahrzeuge von der österreichischen Westbahn übernommen.