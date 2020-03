Wieder Solarpark geplündert: Solarplatten bei Friedland

Ramelow. Unbekannte haben erneut einen Solarpark im Nordosten geplündert. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, wurden von der Photovoltaikanlage in Ramelow bei Friedland (Mecklenburgische Seenplatte) 92 Solarplatten gestohlen. Der Schaden wurde auf 13 000 Euro geschätzt. Weitere zehn Solarmodule hätten die Diebe bereits demontiert und zum Wegfahren bereitgelegt gehabt. Der Diebstahl sei in der Nacht zu Freitag passiert. Zuletzt hatten Unbekannte im Januar andere Bauteile - sogenannte Wechselrichter - im Wert von mehreren hunderttausend Euro aus Solaranlage bei Friedland und bei Kessin nahe Rostock gestohlen.