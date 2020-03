Autohaus in Schwerin überfallen und mehrere Autos angezündet

Schwerin. Unbekannte haben in Schwerin ein Autohaus überfallen, den Wachmann festgehalten und mindestens vier Autos in Brand gesetzt. Wie ein Polizeisprecher am Freitag erklärte, brannten die angezündeten Fahrzeuge aus. Durch die Hitze seien zudem weitere Fahrzeuge beschädigt worden.

Der Hintergrund des Überfalls im Süden Schwerins sei noch unklar. So werde auch geprüft, ob in Gebäude eingebrochen und Geld gestohlen wurde. Nach Angaben des Wachmannes, der äußerlich unverletzt geblieben sei, soll es sich um eine Gruppe von Tätern gehandelt haben. Der Schaden wird dem Polizeisprecher zufolge vorerst auf eine höhere fünfstellige Summe geschätzt.

Erst in der Nacht auf Donnerstag waren zwei Autos in Schwerin ausgebrannt. In dem Fall standen die Wagen vor einem Haus im Norden Schwerins. Auch hier wird wegen des Verdachts der Brandstiftung ermittelt, weil die Hausbewohner laut Polizei erst einen lauten Knall hörten und danach das Feuer ausbrach. Ob es einen Zusammenhang beider Fälle gibt, sei aber unklar.