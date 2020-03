Schwerin. Die Nachfrage nach Gedenkstättenfahrten mit Schülern steigt. Im vergangenen Jahr reichte das Land fast 204 000 Euro Fördermittel dafür aus nach knapp 154 000 Euro im Jahr davor und rund 121 500 Euro im Jahr 2017. Das geht aus der Antwort des Bildungsministeriums auf eine Kleine Anfrage der Linken-Fraktion im Landtag hervor.

Der Topf umfasst eigentlich nur 100 000 Euro, wie Ministeriumssprecher Henning Lipski der Deutschen Presse-Agentur sagte. "Dahinter steht aber ein Vermerk, dass durch Umschichtungen und Einsparungen an anderer Stelle darüber hinaus gefördert werden kann, weil wir diese Fahrten ermöglichen wollen."

Die Linke fordert weitere Initiativen seitens des Landes, um das Geschichtsbewusstsein der Schüler zu stärken. In einem Antrag für die Landtagssitzung kommende Woche schlägt sie zum Beispiel vor, mit dem Geschichtsunterricht bereits in Klasse fünf und nicht erst in Klasse sechs zu beginnen. Zudem solle der 8. Mai, der Tag der bedingungslosen Kapitulation von Nazi-Deutschland 1945, zum verpflichtenden Projekttag "Geschichte des Nationalsozialismus" an den Schulen erklärt werden.