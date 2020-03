"Elitebockauktion" mit rund 100 Vorzeige-Schafen in Karow

Karow. Im Tiervermarktungszentrum in Karow (Ludwigslust-Parchim) kommen am Samstag rund 100 Schafböcke unter den Hammer. Anlass ist die bundesweite "Elitebockauktion" der Rassen Schwarzköpfiges Fleischschaf und Suffolk, wie eine Sprecherin des Landesschafzuchtverbandes Mecklenburg-Vorpommern am Mittwoch sagte. Diese gelten als besonders leistungsfähige Tiere. Der Preis für solche Tiere liegt bei Versteigerungen in der Regel bei mehreren tausend Euro.

Die Veranstalter rechnen mit mehreren hundert Teilnehmern. Die Schwarzköpfigen Fleischschafe sind in Mecklenburg-Vorpommern die am häufigsten gehaltene Rasse. Die bundesweite Bockauktion findet jährlich an unterschiedlichen Orten statt, war 2019 aber wegen der Blauzungenkrankheit - eine für Menschen ungefährliche Tierseuche - ganz ausgefallen.