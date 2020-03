Schwerin. In der Diskussion um das Flüchtlingsdrama an der türkisch-griechischen Grenze hat Mecklenburg-Vorpommerns Innenminister Lorenz Caffier (CDU) betont, dass der Schutz der EU-Außengrenzen Priorität hat. "Wir müssen Griechenland und auch Bulgarien dabei unterstützen, die EU-Außengrenzen zu schützen", erklärte Caffier am Mittwoch auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur in Schwerin. Daneben müsse natürlich auch den Flüchtlingen vor Ort geholfen werden. "Europa muss gemeinsam gegenüber den Verursachern dieser Situation initiativ werden", forderte der Minister.

Bisher beteiligten sich 60 Bundespolizisten aus Deutschland am Frontex-Einsatz in Griechenland. Aus Mecklenburg-Vorpommern sind laut Schweriner Innenministerium derzeit zwei Beamte der Landespolizei dabei. Deutschland will jetzt weitere 20 Polizisten und einen Hubschrauber schicken. Nach Angaben aus Athen wurden in den vergangenen Tagen rund 24 000 Grenzüberschreitungen verhindert.

Der Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion, Rolf Mützenich, sagte, alle SPD-geführten Bundesländer hätten sich bereit erklärt, innerhalb einer gemeinsamen Aktion der europäischen Länder Kinder und Jugendliche aus den Flüchtlingslagern "in einer bestimmten Zahl" aufzunehmen. Innenminister Horst Seehofer (CSU) hatte sich am Dienstag überraschend offen für die europäische Aufnahme von rund 5000 Kindern und Jugendlichen aus griechischen Flüchtlingslagern gezeigt.

Mecklenburg-Vorpommern hat während der Flüchtlingskrise 2015 in Schwerin seine Kapazitäten für die Erstaufnahme von Asylbewerbern deutlich hochgefahren. Die Erstaufnahmeeinrichtung in Nostorf-Horst (Landkreis Ludwigslust-Parchim) wurde um eine Außenstelle in Schwerin erweitert. Damit stehen 1600 Plätze zur Verfügung, wie es hieß - 500 in Nostorf-Horst und 1100 in Schwerin-Stern Buchholz. Davon sind derzeit rund 1000 belegt, wie eine Ministeriumssprecherin sagte. Im Januar seien 181 neue Asylbewerber aufgenommen worden. In den kommunalen Gemeinschaftsunterkünften gibt es den Angaben zufolge derzeit 6249 Plätze (Stand: Dezember 2019), von denen durchschnittlich 3251 Plätze belegt waren.