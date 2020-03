Bauern lehnen Düngeverordnung ab: beklagen zuviel Bürokratie

Linstow. Die Bauern in Mecklenburg-Vorpommern lehnen die geplante Düngeverordnung des Bundes weiter ab und beklagen daneben weitere bürokratische Hürden. Das wurde auf dem Landwirtschaftstag der Volks- und Raiffeisenbanken am Mittwoch in Linstow (Landkreis Rostock) deutlich. "Es gibt immer mehr Auflagen, die wir nicht einpreisen können", sagte Landesbauernpräsident Detlef Kurreck vor rund 300 Bauern. Die Bauern fordern weniger gesetzliche Auflagen und stattdessen ingenieurtechnische Lösungen. "Das ist schon beim Beizverbot für Raps schiefgegangen", sagte Kurreck. Der bereits reduzierte Rapsanbau werde auf weniger fruchtbaren und sandigen Standorte ganz verschwinden, was auch den Imkern schaden werde.

Landwirtin Kathrin Naumann beklagte, dass kleine Erweiterungen bei Ställen an Vorschriften zur Luftreinhaltung scheitern. Nach Angaben von Landesagrarminister Till Backhaus (SPD) sollen Investitionen bald erleichtert und Genehmigungen beschleunigt werden. Die Düngeverordnung steht Anfang April im Bundesrat zur Abstimmung .