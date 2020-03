Zahl der Grippe-Erkrankungen weiter auf niedrigem Niveau

Rostock. Die Grippewelle befindet sich in Mecklenburg-Vorpommern weiter auf niedrigem Niveau. In der vergangenen Woche wurden dem Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) in Rostock 245 Influenza-Infektionen gemeldet, in der Woche davor waren es 295 Erkrankungen. Seit Oktober vergangenen Jahres wurden 1920 Grippeerkrankungen registriert. Damit lägen die Meldezahlen momentan deutlich unter den Zahlen der Saison 2018/2019 mit 3659 Fällen und der Saison 2017/18 mit 5270 Kranken. Ein Todesfall im Zusammenhang mit dem Influenza-Virus wurde in dieser Saison noch nicht registriert, hieß es vom Lagus.