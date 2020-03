Galerie zeigt große Farbholzschnitte von Sabine Kunz

Teterow. In der Galerie in Teterow (Landkreis Rostock) wird es an diesem Freitag ungewöhnlich bunt: Unter dem Motto "fortunata" wird eine Farbholzschnitt-Schau eröffnet. Gezeigt werden erstmals mehr als 40 Arbeiten der Zwickauer Künstlerin Sabine Kunz, wie eine Sprecherin der Galerie am Mittwoch sagte. Die überdimensionalen Werke widmen sich den Themen Weiblichkeit, Sinnlichkeit und Fruchtbarkeit.

Kunz ist 1962 geboren, hat an der Kunsthochschule Burg Giebichenstein bei Halle studiert und schuf unter anderem das überdimensionale Werk "Die Tanzenden" an der East-Side-Gallery unweit der Oberbaumbrücke in Berlin. Die Schau wird bis zum 18. April in der Galerie im Bahnhof Teterow gezeigt. Die Galerie im Kulturbahnhof gilt als einer der wichtigsten kulturellen und touristischen Treffpunkte nördlich von Berlin.