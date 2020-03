Restaurant in Krakow am See hofft auf 25. Michelin-Stern

Krakow am See. Die Empfehlungen des Guide Michelin Deutschland für 2020 werden im Restaurant "Ich weiß ein Haus am See" im Landkreis Rostock mit besonderer Spannung erwartet. Inhaberin Petra König hofft auf den 25. Michelin-Stern in Folge für die Küche und Küchenchef Raik Zeigner. Die Empfehlungen gibt Michelin am Dienstag bekannt. Allerdings wurde die geplante Gala in Hamburg wegen des neuartigen Coronavirus abgesagt. 2019 erhielten acht Restaurants in Mecklenburg-Vorpommern einen Stern.

Das 1994 in Krakow am See (Landkreis Rostock) eröffnete Hotel und Restaurant war schon nach zwei Jahren mit einem Michelin-Stern ausgezeichnet worden. Küchenchef war damals Michael Laumen, ein Quereinsteiger in der Branche. Er holte den ersten derartigen Stern nach Mecklenburg-Vorpommern. Nach zehn Sternen löste ihn junge Koch Raik Zeigner ab, den Laumen ausgebildet hatte, und setzte die Erfolgsgeschichte fort.