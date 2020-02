Polizei: Einbruchserie in Region Neubrandenburg

Neubrandenburg. In der Region Neubrandenburg häufen sich derzeit Wohnungs- und Hauseinbrüche. Wie eine Polizeisprecherin am Donnerstag sagte, wurden in den letzten drei Wochen bereits 20 Fälle aufgenommen, bei denen die Täter teilweise auch tagsüber eingebrochen sind oder beim Versuch, Terrassentüren aufzuhebeln, gestört wurden und flüchteten. "Das ist schon sehr auffällig", sagte die Sprecherin. Allein 14 der Fälle entfielen auf Neubrandenburg und seine Ortsteile, drei auf Neustrelitz. Insgesamt seien Bargeld und Wertsachen im Wert von mehreren tausend Euro verschwunden.

Zuletzt war es am Dienstag zu Einbrüchen und Einbruchsversuchen in Weitin, Blankenhof und Neubrandenburg gekommen. Dabei hätten Bewohner in zwei Fällen unter anderem einen älteren silberfarbenen Kleinwagen und zwei bis drei Verdächtige beobachtet.

Darunter sei eine etwa 1,50 Meter große, junge und gepflegte Frau mit schwarzen Haaren und ein etwa 1,80 Meter großer, kräftiger Mann "mit Voll- und Oberlippenbart". Die sofort eingeleiteten Fahndungen seien bisher ohne Erfolg geblieben.

Solche Wohnungseinbrüche können bei Geschädigten nach Einschätzung von Experten zu psychischen Problemen führen, da der intimste Lebensbereich gestört wurde.