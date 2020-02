Stadt zahlt Kameraden 25 Euro Rentenversicherung im Monat

Röbel. Die 40 aktiven freiwilligen Feuerwehrleute in Röbel (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) bekommen rückwirkend zum 1. Januar monatlich 25 Euro von der Stadt für ihre Rentenversicherung. Das haben die Stadtvertreter am Dienstagabend einstimmig beschlossen, wie ein Sprecher der Kommune am Mittwoch sagte. Damit soll das Ehrenamt gefördert und die Einsatzbereitschaft der Kameraden anerkannt werden. Zuvor hatte der Rundfunksender Ostseewelle Hitradio MV darüber berichtet. Die Stadt mit rund 5000 Einwohnern steht dem Amt Röbel/Müritz vor und rechnet mit Kosten von jährlich 12 000 Euro.