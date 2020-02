Fahranfänger nimmt Vorfahrt: Schwangere und Kind verletzt

Jarmen. Bei einem Zusammenstoß zweier Autos in Jarmen (Vorpommern-Greifswald) sind ein Kleinkind und dessen schwangere Mutter verletzt worden. Wie ein Polizeisprecher am Mittwoch sagte, hatte ein 18-jähriger Fahranfänger am Dienstagabend an einer Kreuzung die Vorfahrt des von rechts kommenden Autos missachtet. In dem Wagen saßen die 31-jährige Frau und ihr Kind als Insassen. Die Geschädigten kamen in eine Klinik, die beiden Autofahrer blieben unverletzt. An beiden Autos entstand Totalschaden.