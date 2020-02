Mutmaßliche Vergewaltigung der Tochter: Vater vor Gericht

Schwerin. Wegen schweren sexuellen Missbrauchs seiner Tochter steht vom heutigen Mittwoch an ein Mann aus Lübz (Landkreis Ludwigslust-Parchim) vor dem Landgericht Schwerin. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 44 Jahre alten Vater vor, sich im vergangenen Jahr in mindestens acht Fällen an dem anfangs zwölf Jahre alten Mädchen vergangen zu haben. Dabei soll es der Angeklagte regelmäßig ausgenutzt haben, dass die anderen Familienmitglieder nicht zu Hause waren. Für den Prozess hat das Gericht lediglich zwei Verhandlungstage angesetzt. Ein Urteil könnte bereits am Donnerstag verkündet werden.