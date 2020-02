Betrunkener fährt in den Gegenverkehr: Fünf Verletzte

Dömitz. Ein betrunkener Autofahrer hat einen Frontalzusammenstoß mit fünf Verletzten verursacht. Der 30-Jährige sei am Sonntagabend auf der Bundesstraße 191 zwischen Dömitz (Landkreis Ludwigslust-Parchim) und Neu Kaliß mit seinem Auto auf die Gegenfahrbahn gekommen, teilte die Polizei am Montag mit. Bei dem Mann wurde ein Atemalkoholwert von 2,08 Promille gemessen. Er und die vier Insassen des anderen Autos wurden den Angaben nach bei dem Unfall leicht verletzt. Allerdings seien sie in den Fahrzeugen eingeklemmt gewesen und von Einsatzkräften befreit worden. "Es ist eher verwunderlich, dass es nicht zu schwereren Verletzungen gekommen ist", sagte ein Sprecher der Polizei.