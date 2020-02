Erste US-Vortrupps bereiten Manöver "Defender 2020" vor

Torgelow/Hagenow. US-Truppen haben in Mecklenburg-Vorpommern mit den letzten Vorbereitungen für die Nato-Großübung "Defender Europe 2020" begonnen. In den Kasernen Hagenow in Westmecklenburg und Torgelow in Vorpommern wurden nach der Ankunft der Vorkommandos amerikanische Flaggen gehisst, wie der Sprecher des Bundeswehr-Landeskommandos MV Ulrich Metzler am Donnerstag sagte. An beiden Standorten sollen von Mittwoch an etwa 1700 US-Soldaten auf ihrem Weg von Bremerhaven nach Osteuropa kolonnenweise halten, tanken und rasten. Dies sei eine von etwa drei Routen durch Deutschland nach Ostpolen und ins Baltikum. "Defender 2020" läuft bis Juni 2020 und gilt mit 37 000 Soldaten als größte Nato-Truppen-Verlegeübung seit 25 Jahren.