Ehrlicher Finder gibt Münzsammlung ab: Suche nach Eigentümer

Parchim. Die Polizei in Parchim sucht Münzsammler, denen eine komplette Sammlung von Euro-Münzen gestohlen wurde. Wie ein Polizeisprecher am Donnerstag erklärte, hat ein Arbeiter in dem kleinen Ort Grebs (Ludwigslust-Parchim) bei der Landschaftspflege eine solche Sammlung unter einer Hecke entdeckt und abgegeben. Es handele sich um komplette Euro-Münzsätze aus verschiedenen Ländern sowie weitere Sonderprägungen. Das Geld sei in einer Tasche versteckt unter der Hecke gelagert worden, vermutlich nach einem Einbruch.

Da es in und um Parchim bisher keinen Einbruch mit einer passenden Beute gebe, könnten die Münzen könnte auch aus einer Straftat in einer der Nachbarregion von Nordbrandenburg über die Seenplatte bis Schwerin stammen oder von Tätern entlang der Autobahn 24 Berlin-Hamburg dort abgelegt worden sein.