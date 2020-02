Grippewelle im Nordosten schwächt sich ab

Rostock. Die Zahl der registrierten Grippefälle in Mecklenburg-Vorpommern ist zurückgegangen. Wie das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) am Mittwoch berichtete, wurden in der vergangenen Woche 290 neue Influenza-Infektionen gemeldet. In der Woche zuvor waren es noch 445 Erkrankungen gewesen.

Damit seien dem Amt seit Oktober vergangenen Jahres 1362 Influenza-Infektionen gemeldet worden. Damit liegen die Meldezahlen den Angaben zufolge deutlich unter jenen im gleichen Zeitraum der Saison 2018/2019 mit 2219 und der Saison 2017/18 mit 2242. Ein grippebedingter Todesfall sei bislang nicht gemeldet worden.