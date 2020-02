"Selfie-Tanz" auf Polizeiauto: Hinweise auf Täter

Schwerin. Nach der Beschädigung eines Streifenwagens der Polizei bei der Aufnahme von Selfies in Schwerin haben Ermittler erste Hinweise auf die Täter. Nach Angaben von Zeugen waren die Männer am Dienstag mit einem 22-jährigen Mann in dem Einkaufszentrum unterwegs, der bei einem Ladendiebstahl gestellt worden sei, sagte ein Polizeisprecher am Mittwoch in Schwerin. Wegen des Diebstahls waren die Beamten alarmiert worden. Während die Polizisten mittags im Einkaufszentrum die Personalien des mutmaßlichen Täters aufnahm, sollen die anderen Männer auf den geparkten Polizeitransporter geklettert und Fotos von sich geschossen haben.

Dabei wurde das Dach des Polizeiwagens verbeult. Passanten riefen die Beamten. Die beiden Selfie-Fans flohen. Man erwarte aber, dass sich Bilder von den Flüchtigen auf der Videoüberwachung im Center im Stadtteil Mueßer Holz finden, sagte der Sprecher.