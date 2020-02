Stimmung in der Nordost-Wirtschaft leicht abgekühlt

Schwerin. Die Unternehmen in Mecklenburg-Vorpommern starten mit deutlich verhalteneren Erwartungen in das neue Jahr als Anfang 2019. Wie aus der jüngsten Konjunkturumfragen der drei Industrie- und Handelskammern im Land hervorgeht, erwarten inzwischen mehr Firmen eine Verschlechterung ihrer wirtschaftlichen Situation als eine Verbesserung. Bei der Beurteilung der aktuellen Geschäftslage wechselten Unternehmer vielfach von der Kategorie "gut" zu "befriedigend". Dies bremse auch die Investitionsbereitschaft der Firmen und die Arbeitskräftenachfrage lasse nach, hieß es am Dienstag bei der Vorstellung der Umfrageergebnisse in Schwerin. Dennoch würden fast zwei Drittel der befragten Unternehmen den Fachkräftemangel weiterhin als größte Herausforderung für die Wirtschaft betrachten.

Auch bundesweit kühlten sich die Konjunkturaussichten angesichts weltweiter Handelskonflikte spürbar ab, was sich auch am Arbeitsmarkt zeigt. Wie das Statistische Bundesamt am Dienstag in Wiesbaden mitteilte, waren im vierten Quartal des vergangenen Jahres 45,5 Millionen Menschen mit einem Arbeitsort in Deutschland registriert. Der Zuwachs gegenüber dem Vorjahreszeitraum betrug damit nur noch 0,7 Prozent. In den Jahren zuvor hatte das Plus kontinuierlich deutlich über 1 Prozent gelegen.