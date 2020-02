Nach Thüringen: auch Präsidentenwahl in Wismar wieder Thema

Wismar. Knapp acht Monate nach der wegen AfD-Stimmen umstrittenen Wahl von Hochschulprofessorin Sabine Mönch-Kalina zur Bürgerschaftspräsidentin in Wismar dringen SPD und Linke auf eine Revision des Ergebnisses. Das machten die Fraktionsvorsitzenden Michael Tiedke (SPD) und Reinhard Sieg (Linke) in einem Schreiben deutlich, über das am Freitag die "Ostsee-Zeitung" berichtete. Darin werden die Parteien, die Mönch-Kalina (Für-Wismar-Fraktion) im Juni 2019 offenkundig gemeinsam mit der AfD ins Amt gewählt hatten, zu "konsequentem Handeln" aufgefordert. "Das beinhaltet auch die Korrektur der ersten Bürgerschaftssitzung" heißt es wörtlich. Wie eine solche Korrektur erfolgen solle, wurde nicht mitgeteilt.

Bei der Wahl des Bürgerschaftspräsidenten hatte Mönch-Kalina im zweiten Wahlgang überraschend gegen Amtsinhaber Tilo Gundlack (SPD) mit 19 zu 17 Stimmen gewonnen. Angesichts der Sitzverteilung kamen Stimmen für die Juraprofessorin mit großer Wahrscheinlichkeit auch von der AfD.