Regierungspläne für Azubi-Ticket: Doch nicht kostenfrei

Schwerin. Sechs Wochen vor dem entscheidenden Treffen mit Unternehmensverbänden und Gewerkschaften liegt ein erster Entwurf der Landesregierung zur Einführung eines landesweiten Azubi-Tickets vor. Dem Papier zufolge, über das am Mittwoch als erstes die Rostocker "Ostsee-Zeitung" berichtete, soll die Mobilitätshilfe zum 1. September kommen, 365 Euro im Jahr kosten und die bisherigen ermäßigten Wochen- und Monatskarten ersetzen. Damit hätte sich die CDU mit ihrer Forderung nach einer völligen Kostenfreiheit für das Azubi-Ticket nicht durchsetzen können. Regierungssprecher Andreas Timm betonte auf Nachfrage, dass es keine endgültige Festlegung gebe und die Regierung bis zum Treffen im sogenannten Zukunftsbündnis am 26. März noch weiter am Konzept für das Azubi-Ticket arbeite.