Plädoyers und Urteil im Schweriner Drogenprozess erwartet

Schwerin. Im Prozess gegen einen mutmaßlichen Drogenhändler sollen am Landgericht Schwerin am heutigen Mittwoch Staatsanwaltschaft und Verteidigung ihre Plädoyers halten. Möglicherweise wird auch schon das Urteil verkündet. Der 36 Jahre alte Angeklagte hatte zu Beginn der Hauptverhandlung gestanden, 2018 innerhalb von drei Monaten mit mehreren Komplizen 116 Kilogramm Marihuana erworben und zu einem Grammpreis von mindestens zwei Euro an Abnehmer vorwiegend im Raum Wismar verkauft zu haben. Laut einer Vereinbarung zwischen Staatsanwaltschaft, Verteidigung und Gericht droht dem Mann eine Haftstrafe zwischen drei Jahren und neun Monaten und vier Jahren und zwei Monaten.