Mehr als 70 000 Pannenhilfen des ADAC

Hamburg/Schwerin. Wegen milder Temperaturen im Winter waren die Pannenhelfer des Automobilclubs ADAC im vergangenen Jahr weniger gefragt als sonst. Die "Gelben Engel" rückten in Mecklenburg-Vorpommern zu 70 689 Einsätzen aus, wie der ADAC Hansa am Dienstag mitteilte. Das seien 4858 weniger gewesen als 2018. Aufgrunds des milden Winter seien die Batterien weniger stark beansprucht gewesen, deren Ausfall für die meisten Einsätze verantwortlich sei. Auf Platz zwei der häufigsten Defekte liegen demnach Schäden an Motor und Motorsteuerung.

Bundesweit rückte der ADAC gut 3,8 Millionen Mal aus, um Autofahrern zu helfen. Im Vergleich zum Vorjahr war das ein leichter Rückgang von vier Prozent. Knapp 42 Prozent sind demnach auf Probleme mit der Autobatterie zurückzuführen. Das liegt nach Angaben des Automobilclubs vor allem am durchschnittlich hohen Alter der zugelassenen Fahrzeuge von aktuell 9,5 Jahren. Ältere Batterien seien besonders kälteanfällig, sagte eine Sprecherin des ADAC.