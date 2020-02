Autofahrer bei Karambolage mit Baum schwer verletzt

Eldena/Karstädt. Bei einem Verkehrsunfall auf der B191 zwischen Karstädt und Eldena bei Garbow (Landkreis Ludwigslust-Parchim) ist ein Autofahrer schwer verletzt worden. Der Mann geriet am Dienstagnachmittag aus noch ungeklärten Gründen von der Straße ab und prallte mit seinem Pkw gegen einen Baum, wie die Polizei mitteilte. Mit schweren Verletzungen wurde er in ein Krankenhaus gebracht. Die B191 wurde an der Unglücksstelle zeitweise halbseitig gesperrt.