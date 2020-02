MV-Feuerwehren beim bundesweiten "Twitter-Gewitter" dabei

Schwerin. Die Feuerwehren von Schwerin und Greifswald beteiligen sich heute am bundesweiten sogenannten Twitter-Gewitter. Unter den Hashtags #Schwerin112 und #Greifswald112 können Interessierte von 8.00 Uhr an deren Einsätze verfolgen. Anlass der Aktion ist der Europäische Tag des Notrufs am 11.2. - passend zur Notrufnummer 112. Unter dieser Nummer werden seit 2008 Notrufdienste europaweit erreicht. Die Feuerwehren werden auf ihren Twitter-Seiten eine Art Live-Ticker einrichten und so Einblicke in ihren Berufsalltag ermöglichen. Bundesweit beteiligen sich rund 50 Berufsfeuerwehren an der Aktion.